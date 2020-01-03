Пожар произошёл в развлекательном центре «Сочи Казино и Курорт» в Красной Поляне. Причиной стало возгорание электропроводки.
Руководство заведения незамедлительно эвакуировало посетителей,
Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пламя. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
5 января это заведение отмечает пятилетие с даты открытия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
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