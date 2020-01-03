Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в развлекательном центре «Сочи Казино и Курорт» в Красной Поляне. Причиной стало возгорание электропроводки.

Руководство заведения незамедлительно эвакуировало посетителей, передаёт «Интерфакс».

Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пламя. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

5 января это заведение отмечает пятилетие с даты открытия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.

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