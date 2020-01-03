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Житель Тольятти подозревается в краже из продуктового магазина. Согласно данным полиции, он украл примерно 50 шоколадок.

Предполагаемый преступник вынес около 30 изделий KitKat и ещё 20 — «Коммунарка Трюфельный», передаёт РИА Новости. 23-летний местный житель признался в совершении правонарушения. Руководство магазина считает, что сумма ущерба превысила...