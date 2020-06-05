Причиной взрыва в Москве стала пиротехника

Журналисты назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Москве. Инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.
По данным Telegram-канала «112», в квартире, в которой произошло ЧП,
В момент происшествия отец смотрел телевизор и услышал звуки взрыва из кухни. Он побежал на крики о помощи и увидел сына под завалами.
По данным журналистов, виновника ЧП недавно выписали из психдиспансера.
Как писал NEWS.ru, в Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл на Дорожной улице. Один человек погиб. Как минимум ещё один пострадал. Взрывной волной выбило окна на четвёртом и пятом этажах здания.
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