Причиной взрыва в Москве стала пиротехника

https://static.news.ru/photo/bc366ad2-a723-11ea-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Журналисты назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Москве. Инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

По данным Telegram-канала «112», в квартире, в которой произошло ЧП, проживали отец и сын. Они имели натянутые отношения.

В момент происшествия отец смотрел телевизор и услышал звуки взрыва из кухни. Он побежал на крики о помощи и увидел сына под завалами.

По данным журналистов, виновника ЧП недавно выписали из психдиспансера.

Как писал NEWS.ru, в Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл на Дорожной улице. Один человек погиб. Как минимум ещё один пострадал. Взрывной волной выбило окна на четвёртом и пятом этажах здания.