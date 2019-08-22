https://static.news.ru/photo/7ddaaec8-c4fd-11e9-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петербургские заметки/vk.com

Пожар в здании на территории промзоны в Невском районе Санкт-Петербурге привел к обрушению перекрытий и всё еще не потушен.

Как сообщает «Интерфакс» , пожар начался в четверг, 22 августа, около 14:00 по местному времени в промышленном здании по адресу Складская улица, 6. Ликвидацию возгорания осложняет сильный ветер.

Объект находится на огороженной территории, гражданских лиц туда не пускают, однако местные жители помогают пожарным тянуть шланги от спецтехники. Очевидцы сообщают, что в здании начали рушиться перекрытия, огонь можно увидеть за километры от места ЧП. В ликвидации принимают участие вертолёт и пожарный поезд.

Из здания эвакуировано 200 человек, Городская станция скорой помощи сообщает об одном пострадавшем, его состояние не уточняется.

Ранее News.ru писал о ещё одном пожаре в Петербурге также в Невском районе. Утром 22 августа загорелся стоящий на причале теплоход «Пётр Чайковский»