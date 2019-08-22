Пожар в здании на территории промзоны в Невском районе Санкт-Петербурге привел к обрушению перекрытий и всё еще не потушен.
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Объект находится на огороженной территории, гражданских лиц туда не пускают, однако местные жители помогают пожарным тянуть шланги от спецтехники. Очевидцы сообщают, что в здании начали рушиться перекрытия, огонь можно увидеть за километры от места ЧП. В ликвидации принимают участие вертолёт и пожарный поезд.
Из здания эвакуировано 200 человек, Городская станция скорой помощи сообщает об одном пострадавшем, его состояние не уточняется.
Ранее News.ru писал о ещё одном пожаре в Петербурге также в Невском районе. Утром 22 августа загорелся стоящий на причале теплоход «Пётр Чайковский»