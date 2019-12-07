https://static.news.ru/photo/f641b76a-190f-11ea-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасатели достали шестерых рыбаков, которые оказались заперты на льдине в Перми. Их унесло примерно на 30 метров от берега Камы.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 18:30 по местному времени (16:30 по Москве). Была развёрнута спасательная операция.

Никому из рыбаков не понадобилась медицинская помощь, передают «Новости Перми».

Ранее News.ru писал, что семилетняя девочка провалилась под лёд в городе Балаково Саратовской области. Врачи не смогли спасти её. Инцидент произошёл на пруду возле улицы Академика Жука. Малышка гуляла со своей подругой, которая после ЧП попросила помощи у прохожей, и та позвонила в экстренные службы.