Спасатели достали шестерых рыбаков, которые оказались заперты на льдине в Перми. Их унесло примерно на 30 метров от берега Камы.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 18:30 по местному времени (16:30 по Москве). Была развёрнута спасательная операция.
Никому из рыбаков не понадобилась медицинская помощь,
Ранее News.ru писал, что семилетняя девочка провалилась под лёд в городе Балаково Саратовской области. Врачи не смогли спасти её. Инцидент произошёл на пруду возле улицы Академика Жука. Малышка гуляла со своей подругой, которая после ЧП попросила помощи у прохожей, и та позвонила в экстренные службы.
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