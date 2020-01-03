Супружеская пара из Красноярска вышла к зданию местной администрации для привлечения внимания к жилищным проблемам. Они попыталась поджечь себя.
Люди жаловались, что не получили обещанные в 2008 году субсидии на приобретение недвижимости,
Чиновник должен поговорить с решившимися на отчаянный шаг людьми, помочь им составить заявления и провести доследственную проверку. Кроме того, власти должны принять все меры для обеспечения пенсионеров жильём.
Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер, проживающий в Татарстане, поджёг себя для того, чтобы набрать побольше лайков в социальных сетях. Однако это действие не принесло ему ни удовольствия, ни популярности.
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