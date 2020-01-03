https://static.news.ru/photo/adb2c646-2efa-11ea-810a-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrsk.ru

Супружеская пара из Красноярска вышла к зданию местной администрации для привлечения внимания к жилищным проблемам. Они попыталась поджечь себя.

Люди жаловались, что не получили обещанные в 2008 году субсидии на приобретение недвижимости, сообщается на сайте Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю местного следственного управления лично приехать на место ЧП.

Чиновник должен поговорить с решившимися на отчаянный шаг людьми, помочь им составить заявления и провести доследственную проверку. Кроме того, власти должны принять все меры для обеспечения пенсионеров жильём.

Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер, проживающий в Татарстане, поджёг себя для того, чтобы набрать побольше лайков в социальных сетях. Однако это действие не принесло ему ни удовольствия, ни популярности.