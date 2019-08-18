https://static.news.ru/photo/0f03cd78-c1dc-11e9-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глазной врач одной из столичных поликлиник подвергся нападению своего пациента.

Злоумышленник имел претензии к качеству лечения и сначала попытался озвучить их в общепринятом формате. Он написал соответствующее заявление в Министерство здравоохранения и начал требовать от лечившего его медика от одного до трёх миллионов рублей за ущерб, передаёт РЕН ТВ .

Не дождавшись компенсации, преступник проследил за специалистом и начал избивать его по дороге в бассейн. В результате врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и перелом носа.

Ранее News.ru писал, что в Дагестане напали на бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов к ребёнку. Как сообщили в региональном Минздраве, это уже третий подобный инцидент за месяц. По данным ведомства, инцидент произошёл в пригороде Махачкалы. Водитель скорой остановил машину, чтобы уточнить адрес дома, откуда был совершён вызов.