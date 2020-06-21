Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за поимку вора

https://static.news.ru/photo/00d7c52e-b3df-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обвинили жителя города Татарск в Новосибирской области в похищении человека. Причиной стала его попытка самостоятельно найти ограбившего его вора.

Мужчина владеет салоном сотовой связи, который трижды грабили. Полицейские не нашли преступника, и он самостоятельно занялся поисками, передаёт Mash.

В результате он через социальные сети нашёл человека, который живёт в соседнем Омске. Владелец магазина поехал в город и обнаружил там преступника, который находился в женском общежитии. У него на столе лежали украденные телефоны.

Мужчина повёл вора в полицию, однако тот попросил подождать до утра. Он согласился и переночевал вместе с преступником в гараже. Теперь его обвиняют в похищении: он находится в СИЗО, а статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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