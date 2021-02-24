Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар»

https://static.news.ru/photo/2258391e-76c5-11eb-a268-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Неизвестный угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Московского метрополитена. Сейчас полицейские ведут с ним переговоры.

Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать [ее] <...> на станции «Славянский бульвар», — рассказал журналистам ТАСС источник в экстренных службах.

По данным источника «Интерфакса», один из пассажиров лёг на платформе и начал кричать, что у него граната.

При этом ранее ТАСС также со ссылкой на анонимный источник сообщал , что гранату нашли в поезде на станции «Киевская», после чего вагон направили в тупик для проверки.

Накануне стало известно, что станция «Славянский бульвар» закрыта для пассажиров. Поезда проезжают станцию без остановок. Такое решение было принято по требованию полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.