Десятилетний мальчик погиб в Самаре после того, как на него упала мраморная плита. Она сорвалась с облицовки здания местного Дворца культуры.
Трагедия произошла в Кировском районе города. Тяжёлая конструкция находилась на высоте около полутора метров. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, передаёт
По факту происшествия начата доследственная проверка. Оперативные сотрудники разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ранее News.ru писал, что мальчик из России погиб в американском штате Массачусетс. Пятилетний малыш утонул во время купания в океане.