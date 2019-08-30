https://static.news.ru/photo/82b6a746-ccda-11e9-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Десятилетний мальчик погиб в Самаре после того, как на него упала мраморная плита. Она сорвалась с облицовки здания местного Дворца культуры.

Трагедия произошла в Кировском районе города. Тяжёлая конструкция находилась на высоте около полутора метров. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Оперативные сотрудники разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее News.ru писал, что мальчик из России погиб в американском штате Массачусетс. Пятилетний малыш утонул во время купания в океане.