ЧП

Машина проехала на двери по проспекту Петербурга

21:04, 06 июня 2020 11
Фото: megapolisonline.ru

Два легковых автомобиля столкнулись на Московском проспекте Санкт-Петербурга. В результате одна машина опрокинулась на бок и проехала так по дороге.

Инцидент произошёл недалеко от перекрёстка с Алтайской улицей, передаёт «Мегаполис». Транспортное средство остановилось только на газоне напротив жилого дома.

Очевидцы говорят, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.

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