Машина проехала на двери по проспекту Петербурга

Два легковых автомобиля столкнулись на Московском проспекте Санкт-Петербурга. В результате одна машина опрокинулась на бок и проехала так по дороге.
Инцидент произошёл недалеко от перекрёстка с Алтайской улицей,
Очевидцы говорят, что в ДТП никто не пострадал.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.
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