Машина проехала на двери по проспекту Петербурга

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Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии. В результате ЧП пострадали от 18 до 19 человек.

Инцидент произошёл в Сунженском районе на территории предприятия «Сад-гигант «Ингушетия», передаёт ТАСС со ссылкой на источник во власти региона. Люди получили повреждения средней степени тяжести. В настоящий момент всех пострадавших...