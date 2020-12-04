Магазин стройматериалов загорелся в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/49292962-3639-11eb-9abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар начался в магазине строительных материалов в городе Люберцы Московской области, рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, огонь возник в доме 3В по Касимовскому шоссе, передаёт РЕН ТВ.

В Сети опубликованы кадры с места ЧП. На них видны клубы густого серого дыма, поднимающиеся над зданием. На месте работают пожарные, а рядом собрались прохожие.

В МЧС журналистам РИА Новости сообщили , что площадь возгорания составила 520 квадратных метров. Из здания эвакуировали 16 человек, однако при пожаре никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.