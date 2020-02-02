Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительные леса обрушились в дагестанском городе Дербент. В результате ЧП пять рабочих получили травмы, сообщили в местном МЧС.

Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, остальные четверо госпитализированы, передаёт «Интерфакс». Инцидент произошёл в строящемся десятиэтажном доме на улице Гасанова.

Ранее NEWS.ru писал, что двое рабочих пострадали во время разбора старого дома в посёлке Пожва в Прикамье. Сотрудники противопожарной службы Пермского края извлекли из-под завала строителей. Одного из них рухнувшая стена придавила насмерть, второго госпитализировали.

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