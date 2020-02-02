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Водитель Олег Корзин, спасшийся в серьёзной аварии под городом Куйбышев Новосибирской области, совершил самоубийство. Мужчина наложил на себя руки во время эвакуации его машины.

Автомобиль Корзина врезался в линию электропередачи и сильно пострадал, передаёт Mash. Однако у самого шофёра были лишь царапины. Во время перевозки транспортного средства он попросил остановиться на заправке и пропал....