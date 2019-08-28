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Массовое отравление суши из сети ресторанов доставки «Фарфор» произошло в Самаре. По данным регионального Роспотребнадзора, количество пострадавших от некачественной продукции выросло до 48 человек.

Причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла), — говорится в сообщении на сайте ведомства. Как пишет РБК со ссылкой на Минздрав Самарской области, в результате отравления в состоянии...