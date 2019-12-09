https://static.news.ru/photo/ee966366-f507-11e9-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Автомобиль Kia Rio ударил грузовой фургон ГАЗель, из-за чего последний врезался в ограждение. Виновник скрылся с места ЧП, но позднее его поймали с водкой.

ДТП произошло около 14:00, на кольцевой автодороге перед съездом на Шафировский проспект, пишут « Невские новости ».

По словам очевидцев, после этого водитель Kia Rio врезался в самосвал, после машина остановилась, а в её салоне якобы обнаружили бутылку водки.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал NEWS.ru, ранее три человека, в том числе две школьницы, погибли в результате столкновения иномарки с трактором в Чувашии.