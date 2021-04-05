Крупный пожар начался в ангаре с резиной под Самарой

https://static.news.ru/photo/71b095a6-9637-11eb-a83b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ангар с резиной загорелся в городе Кинель Самарской области. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в местном МЧС.

В здании размещено производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек, передаёт РИА Новости.

В настоящее время площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Существует угроза распространения, — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент информации о пострадавших и погибших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 60 спасателей и 17 машин. Кроме того, к месту ЧП направили два пожарных поезда.

Инцидент произошёл в доме 13 по улице Промышленной.

В 20:23 пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Как писал NEWS.ru, в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.