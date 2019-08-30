https://static.news.ru/photo/051e3530-ccdd-11e9-9a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Новой Москве, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент случился на 25-м км Киевского шоссе. Там столкнулись Mercedes, Ford Focus, такси Skoda, автобус ЛиАЗ маршрута 444, в котором находились 15 человек, а также ещё один автомобиль, передаёт АГН «Москва ».

Пострадавшим оказался человек, находившийся в салоне Ford Focus.

Как писал News.ru, ранее два человека пострадали в результате ДТП в московском районе Бирюлёво Восточное. Инцидент произошёл с машиной скорой помощи, которая врезалась в столб.