https://static.news.ru/photo/2dc8355e-502b-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, расстрелявший прохожих в центре Калининграда, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в местном СК.

Других подробностей представитель ведомства не рассказал, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мужчина открыл стрельбу из автомата или гражданского карабина на базе армейской модели, убив целую семью. После этого он неудачно попытался покончить с собой. Среди погибших — беременная женщина.

Стрельба произошла на улице Баранова у Центрального рынка. Стрелявшего зовут Фазиль, это мужчина примерно 55–60 лет. У входа на рынок он расстрелял семейную пару — мужчину по имени Вадим и девушку, которую звали Дарья, оба погибли на месте. Также пули попали в их сына 13 лет. Он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу скорой помощи.

На данный момент место происшествия оцеплено, там работает следственная группа СК. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Рассматриваются две основные версии мотива преступления: борьба за торговое место на рынке (сообщается, что и погибшие, и стрелок имели там торговые точки) и ревность.