Калининградская прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом

Заместитель прокурора Калининградской области выехал на место смертельного ДТП с участием рейсового автобуса. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Зампрокурора скоординировал работу оперативных служб и правоохранительных органов,
Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. Автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузном, писал NEWS.ru.
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