Калининградская прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом

https://static.news.ru/photo/28dde874-00af-11eb-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: Алексей Заливатский/facebook.com

Заместитель прокурора Калининградской области выехал на место смертельного ДТП с участием рейсового автобуса. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Зампрокурора скоординировал работу оперативных служб и правоохранительных органов, говорится на сайте ведомства. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. Автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузном, писал NEWS.ru.