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Калининградская прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом

13:48, 27 сентября 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: Алексей Заливатский/facebook.com

Заместитель прокурора Калининградской области выехал на место смертельного ДТП с участием рейсового автобуса. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Зампрокурора скоординировал работу оперативных служб и правоохранительных органов, говорится на сайте ведомства. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. Автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузном, писал NEWS.ru.

Как отмечают местные жители, дорога в этом месте узкая, иногда водителям приходится «цеплять» встречную полосу. Однако, несмотря на это транспортные средства нередко едут с большой скоростью.

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