Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Калининградом

https://static.news.ru/photo/45ea0a1e-00ab-11eb-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 39.mchs.gov.ru

Шесть человек погибли, в том числе и ребёнок, ещё восемь получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области, сообщает представитель МЧС РФ 27 сентября 2020 года.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Переславское — Янтарный, пишет ТАСС. Автобус № 120, ехавший до Янтарного, столкнулся с грузовиком. По данным региональной полиции, ДТП случилось рядом с посёлком Круглово, транспортные средства столкнулись лоб в лоб, передаёт портал «Клопс».

На месте работают все экстренные службы, сотрудники ГАИ. Выехал начальник УМВД по Калининградской области генерал-майор Игорь Илларионов, — заявила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Накануне бывший голкипер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Вадим Орехов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в ночь с 26 на 27 сентября. В клубе выразили соболезнования родным и близким молодого человека. Подробности происшествия не уточняются. Отмечается, что Вадим Орехов отличался хорошим чувством юмора, был полон сил и планов на будущее.

Кроме того, 27 сентября стало известно, что три автомобиля столкнулись в Новомосковском административном округе столицы. В результате ДТП погиб один человек. Инцидент произошёл у дома 12а на Симферопольском шоссе, рассказали в городском МВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое мужчин погибли в Саранске в результате ДТП. Они пытались уйти на своём автомобиле от полицейской погони, следует из сообщения пресс-службы МВД Мордовии. Как уточняется, инцидент произошёл 26 сентября в 03:40 на улице Победы. В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 19-летний пассажир госпитализирован.