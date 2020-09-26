В Саранске двое мужчин пытались уйти от погони и погибли в ДТП

https://static.news.ru/photo/779162f4-001c-11eb-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13.мвд.рф

Двое мужчин погибли в Саранске в результате ДТП. Они пытались уйти на своём автомобиле от полицейской погони, следует из сообщения пресс-службы МВД Мордовии.

Как уточняется, инцидент произошёл 26 сентября в 03:40 на улице Победы.

Предварительно, экипаж ГИБДД заметил Opel Vectra, который двигался на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель автомобиля проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

При выполнении поворота он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры, — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 19-летний пассажир госпитализирован.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры момента аварии с участием спортивного автомобиля Ferrari и маршрутного такси у торгового центра «Щука» в Москве.

На записи видно, что машину заносит на повороте. После этого она врезается в автобус.