Человек погиб в ДТП с тремя машинами в Москве

https://static.news.ru/photo/da2d632e-0088-11eb-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три автомобиля столкнулись в Новомосковском административном округе столицы. В результате ДТП погиб один человек.

Инцидент произошёл у дома 12а на Симферопольском шоссе, рассказали в городском МВД. Автомобиль Honda Accord выехал на встречную посолу, столкнулся с машиной Ford Transit, а затем совершил лобовое столкновение с Toyota Camry.

Шофёр Toyota Camry доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, а водитель Honda Accord скончался от полученных травм. Движение транспорта на месте ДТП было затруднено.

По данным правоохранительных органов, погибший нигде не работал. Однако источник ТАСС сообщил , что он был водителем такси.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры момента аварии с участием спортивного автомобиля Ferrari и маршрутного такси у торгового центра «Щука» в Москве. На записи видно, что машину заносит на повороте. После этого она врезается в автобус.