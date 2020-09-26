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Человек погиб в ДТП с тремя машинами в Москве

09:03, 27 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три автомобиля столкнулись в Новомосковском административном округе столицы. В результате ДТП погиб один человек.

Инцидент произошёл у дома 12а на Симферопольском шоссе, рассказали в городском МВД. Автомобиль Honda Accord выехал на встречную посолу, столкнулся с машиной Ford Transit, а затем совершил лобовое столкновение с Toyota Camry.

Шофёр Toyota Camry доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, а водитель Honda Accord скончался от полученных травм. Движение транспорта на месте ДТП было затруднено.

По данным правоохранительных органов, погибший нигде не работал. Однако источник ТАСС сообщил, что он был водителем такси.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры момента аварии с участием спортивного автомобиля Ferrari и маршрутного такси у торгового центра «Щука» в Москве. На записи видно, что машину заносит на повороте. После этого она врезается в автобус.

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