Человек погиб в ДТП с тремя машинами в Москве

Три автомобиля столкнулись в Новомосковском административном округе столицы. В результате ДТП погиб один человек.
Инцидент произошёл у дома 12а на Симферопольском шоссе, рассказали в городском МВД. Автомобиль Honda Accord выехал на встречную посолу, столкнулся с машиной Ford Transit, а затем совершил лобовое столкновение с Toyota Camry.
Шофёр Toyota Camry доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, а водитель Honda Accord скончался от полученных травм. Движение транспорта на месте ДТП было затруднено.
По данным правоохранительных органов, погибший нигде не работал. Однако источник ТАСС
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры момента аварии с участием спортивного автомобиля Ferrari и маршрутного такси у торгового центра «Щука» в Москве. На записи видно, что машину заносит на повороте. После этого она врезается в автобус.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен