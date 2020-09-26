25-летний экс-хоккеист «Сибири» погиб в ДТП

https://static.news.ru/photo/a0360118-0096-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Вадим Орехов Фото: hcda.ru

Бывший голкипер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Вадим Орехов погиб в автокатастрофе.

Как сообщается на сайте барнаульской команды «Динамо-Алтай», за которую в последнее время выступал Орехов, ДТП произошло в ночь с 26 на 27 сентября. В клубе выразили соболезнования родным и близким молодого человека.

Подробности происшествия не уточняются.

Отмечается, что Вадим Орехов отличался хорошим чувством юмора, был полон сил и планов на будущее.

Орехов начал свою профессиональную карьеру в «Сибирских Снайперах», также играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов», «Горняк» (Рудный), «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Сибирь» в КХЛ Орехов провел один матч в сезоне-2013/14.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не смогли спасти трёхкратного чемпиона Ливана футболиста Мохаммеда Атви. Он скончался в больнице после того, как был ранен пулей, которую выпустили в воздух во время похорон жертвы взрыва в Бейруте в прошлом месяце. Трагедия случилась 21 августа, и всё это время медики боролись за жизнь 32-летнего игрока «Аль-Ансар». На операционном столе футболист провёл более пяти часов, а после этого был введён в искусственную кому. В пятницу, 18 сентября, он скончался, хотя до этого его состояние стабилизировалось.