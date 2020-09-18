Ливанский футболист погиб от пулевого ранения в голову

https://static.news.ru/photo/a17b5a9c-faa5-11ea-8d06-fa163e074e61_660.jpg Мохаммед Атви Фото: falebanon/wikimedia.org

Врачи не смогли спасти трёхкратного чемпиона Ливана футболиста Мохаммеда Атви. Он скончался в больнице после того, как был ранен пулей, которую выпустили в воздух во время похорон жертвы взрыва в Бейруте в прошлом месяце.

Трагедия случилась 21 августа, и всё это время медики боролись за жизнь 32-летнего игрока «Аль-Ансар». На операционном столе футболист провёл более пяти часов, а после этого был введён в искусственную кому. В пятницу, 18 сентября, он скончался, хотя до этого его состояние стабилизировалось, сообщил портал AMN.

Семья Атви требует полного расследования его смерти после того, как не было произведено никаких арестов. Дело в том, что праздничная стрельба является традицией во время похорон и свадеб в Ливане.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru, в Бейруте завершили расчистку строений после взрыва.