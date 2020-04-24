Избившего пассажирку таксиста заблокировал агрегатор

https://static.news.ru/photo/953fc73c-865a-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис заказа такси Gett заблокировал таксиста, который избил пассажирку в Москве за невозможность проверки QR-кода. В компании отметили, что клиентка не имеет претензий к системе.

Однако руководство компании считает произошедшее недопустимым, передаёт РИА Новости. Кроме того, водитель работал без маски и перчаток, что также запрещено.

Как ранее писал NEWS.ru, видео инцидента было опубликовано в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, как водитель вытолкнул клиентку из машины, а затем ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон. По словам пассажирки, водитель отказался её везти из-за проблемы с пропуском — не считывался QR-код.