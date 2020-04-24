Избившего пассажирку таксиста заблокировал агрегатор

Сервис заказа такси Gett заблокировал таксиста, который избил пассажирку в Москве за невозможность проверки QR-кода. В компании отметили, что клиентка не имеет претензий к системе.
Однако руководство компании считает произошедшее недопустимым,
Как ранее писал NEWS.ru, видео инцидента было опубликовано в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, как водитель вытолкнул клиентку из машины, а затем ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон. По словам пассажирки, водитель отказался её везти из-за проблемы с пропуском — не считывался QR-код.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен