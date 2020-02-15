https://static.news.ru/photo/111565cc-502a-11ea-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mountain Resorts of Georgia/facebook.com

Поиски гражданки России, попавшей под снежную лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, временно прекращены. Причиной стали сумерки.

Глава службы спасения Компании развития горных курортов рассказал, что ночью отсутствует видимость, передаёт грузинский Первый канал.

Служба спасения выйдет на место сразу с наступлением рассвета, — подчеркнул он.

Представитель организации отметил, что сошедшая лавина была очень большой. Вероятнее всего, для проведения операции будет задействован вертолёт.

Как писал NEWS.ru, группа из четырёх россиян каталась на лыжах или сноубордах в районе горы Садзеле в запрещённой зоне без необходимого снаряжения. Своими действиями туристы спровоцировали сход лавины. Троих россиян удалось спасти сразу.

Компания развития горных курортов Грузии обратилась к отдыхающим с просьбой не заходить на запрещённые участки, кататься на безопасных трассах и всегда следовать указаниям администрации курортов.