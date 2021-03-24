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ЧП

Гигантская пробка: контейнеровоз перекрыл движение по Суэцкому каналу

14:16, 24 марта 2021 23
Фото: fallenhearts17/instagram.com

Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. Это произошло после того, как корабль сбился с курса из-за сильного порыва ветра и сел на мель.

Из-за инцидента сотни других судов не смогли продолжить свой путь, оказавшись «в ловушке». На их борту находятся миллионы баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

Буксиры несколько раз пытались снять контейнеровоз с мели, но безуспешно. На место ЧП отправили землекопов.

О том, что происходит в южной части Суэцкого канала, — в фотогалерее NEWS.ru.

fallenhearts17/instagram.com

ها وبعدين ؟؟/twitter.com

Suez Canal Authority

Neptune Supply Chain Management/twitter.com

Скриншот с видео t.me/thespanisharmy

Скриншот с видео Insider Paper/twitter.com

Suez Canal Authority

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