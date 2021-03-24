Гигантская пробка: контейнеровоз перекрыл движение по Суэцкому каналу

В одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв. Экстренные службы сообщили, что ЧП случилось в цоколе девятиэтажки. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, но информация пока уточняется.

В МЧС заявили, что этот дом не газифицирован, поэтому пока нельзя говорить о взрыве газа. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.