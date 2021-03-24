Гигантская пробка: контейнеровоз перекрыл движение по Суэцкому каналу

Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. Это произошло после того, как корабль сбился с курса из-за сильного порыва ветра и сел на мель.
Из-за инцидента сотни других судов не смогли продолжить свой путь, оказавшись «в ловушке». На их борту находятся миллионы баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.
Буксиры несколько раз пытались снять контейнеровоз с мели, но безуспешно. На место ЧП отправили землекопов.
О том, что происходит в южной части Суэцкого канала, — в фотогалерее NEWS.ru.
fallenhearts17/instagram.com
ها وبعدين ؟؟/twitter.com
Suez Canal Authority
Neptune Supply Chain Management/twitter.com
Скриншот с видео t.me/thespanisharmy
Скриншот с видео Insider Paper/twitter.com
Suez Canal Authority