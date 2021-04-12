Петербург в дыму: сильнейший пожар в «Невской мануфактуре»

Сильнейший пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге на территории завода «Невская мануфактура».

По предварительным данным, огнём охвачена территория не менее 1500 квадратных метров. Пожару присвоена 5-я (высшая) степень сложности. С огнём пытаются справиться несколько десятков единиц спецтехники и три сотни пожарных.

В ходе тушения погиб один пожарный, ещё двое получили ранения.

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