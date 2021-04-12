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Петербург в дыму: сильнейший пожар в «Невской мануфактуре»

15:45, 12 апреля 2021
Фото: Градозащитный Петербург/vk.com

Сильнейший пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге на территории завода «Невская мануфактура».

По предварительным данным, огнём охвачена территория не менее 1500 квадратных метров. Пожару присвоена 5-я (высшая) степень сложности. С огнём пытаются справиться несколько десятков единиц спецтехники и три сотни пожарных.

В ходе тушения погиб один пожарный, ещё двое получили ранения.

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com

Валентин Егоршин/ТАСС

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА Сертолово/vk.com

spb_today/vk.com

Градозащитный Петербург/vk.com

ameljazi_international/instagram.com

Сквер у СКК/vk.com

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

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