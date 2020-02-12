https://static.news.ru/photo/202d1266-4da1-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию об использовании наградного оружия совершившим самоубийство бывшим начальником управления ФСИН Виктором Свиридовым. По данным ведомства, мужчина не награждался именным оружием.

Свиридов работал в службе с 2012 года и занимал там гражданские должности, передаёт «Интерфакс». Он уволился по собственному желанию в 2014 году. Рассматриваемое в Чертановском суде Москвы дело не затрагивает период, когда подсудимый служил во ФСИН.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.

Проводивший его досмотр судебный пристав Эдуард Нефёдов позднее рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.