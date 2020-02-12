https://static.news.ru/photo/b7478ee2-4da6-11ea-b607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Следователи считают, что совершивший самоубийство бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов специально взял на заседание суда флягу с алкоголем. Таким образом мужчина сумел обмануть приставов.

Подсудимый несколько раз посещал здание и два года проработал в службе исполнения наказаний, передаёт Baza. Согласно этой версии, преступник сам достал ёмкость после звона металлодетектора и объяснил, что оборудование реагирует на него. Свиридов не проходил через детектор повторно.

Кроме того, очевидцы сообщают, что мужчина был одет в широкие штаны. Такая одежда могла позволить ему спрятать оружие.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.

Проводивший его досмотр судебный пристав Эдуард Нефёдов позднее рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.