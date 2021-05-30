Алкоголь и проблемы с психикой: соседи сообщили о екатеринбургском стрелке

https://static.news.ru/photo/252af280-c16b-11eb-9a18-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Очевидцы и соседи екатеринбургского стрелка сообщили, что у него могут быть проблемы с психикой. Об этом передаёт Telegram-канал «112».

По их данным, в квартире находится жена злоумышленника, его зовут Сергей, отмечает телеканал.

Мужчина, со слов очевидцев, злоупотребляет алкоголем. Он прошёл войну, из-за чего у него могли быть нарушения психики. Стрелял он со словами «где вы были в 90-е?».

Очевидцы ранее рассказали , что в результате стрельбы, которую открыл по людям неизвестный в Екатеринбурге, пуля попала в живот ребёнку, также ранения получил сотрудник Росгвардии. ТАСС сообщает , что пострадавших доставили в больницу, на место направлен СОБР Росгвардии.

По данным «Интерфакса», ЧП произошло на улице Бородина. Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. Источник сообщил журналистам URA.RU, что СОБР будет штурмовать квартиру.