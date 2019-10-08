https://static.news.ru/photo/cbfad63a-e9df-11e9-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Могилы на кладбище в посёлке Власиха на территории Барнаула в настоящее время закопаны, а виновные в том, что свежие захоронения были раскрытыми, будут наказаны. Об этом заявили в мэрии столицы Алтайского края.

По факту публикации информации об обнаружении на территории Власихинского сельского кладбища незакопанных могил умерших проведена выездная проверка. Сейчас все могилы закопаны, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы мэрии Барнаула.

Собеседник агентства обещал, что по итогам начатой проверки «виновные в ситуации будут привлечены к ответственности».

В мэрии добавили, что 2–7 октября на кладбище было доставлено девять тел умерших. Сотрудники ритуальных служб подготовили могилы для их погребения, но из-за поломки трактора их закопали вручную. В результате толщина слоя земли над гробом не превышала полуметра.

Глава комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светлана Фоминых заверила, что администрация кладбища не информировала о возникших проблемах с техникой. После того как о ЧП стало известно в СМИ, чиновники направили на место трактор, принадлежащий МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула».

С руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные, — добавила Фоминых.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку после сообщений о том, что на городском кладбище в Барнауле несколько дней могилы стоят открытыми.