Три машины столкнулись на востоке столицы. В результате ДТП травмы получил один человек, сообщили в местном УГИБДД.
Инцидент произошёл возле дома 20 по улице Хабаровская,
По данным анонимного источника журналистов, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение по двум полосам в связи с ЧП.
Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Курганской области. Там в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли и шестеро были травмированы.
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