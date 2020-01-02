https://static.news.ru/photo/659a8f36-1868-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Три машины столкнулись на востоке столицы. В результате ДТП травмы получил один человек, сообщили в местном УГИБДД.

Инцидент произошёл возле дома 20 по улице Хабаровская, передаёт АГН «Москва».

По данным анонимного источника журналистов, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение по двум полосам в связи с ЧП.

Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Курганской области. Там в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли и шестеро были травмированы.