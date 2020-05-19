Человек пострадал при взрыве в медцентре под Калугой

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В северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом 19 мая журналистам сообщили представители пресс-службе столичного ГУ МВД.

Отмечается, что сообщение от пострадавшего поступило накануне. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу «02» из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева. До этого его госпитализировала бригада...