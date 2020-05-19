Человек пострадал при взрыве в медцентре под Калугой

Взрыв произошёл в радиологическом медицинском центре Обнинска Калужской области. В результате ЧП пострадал один человек.
Он получил ожоги и в настоящий момент ждёт скорую помощь, рассказали в дежурно-диспетчерской службе города. Причиной инцидента стал разрыв линии теплоносителя,
Разрушений в здании зафиксировано не было, пожара удалось избежать.
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв газового баллона произошёл 12 мая на судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке. Ведётся расследование инцидента.
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