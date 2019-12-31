https://static.news.ru/photo/d5a44054-2c88-11ea-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем в Самарской области. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров легковушки.

Инцидент произошёл на трассе Самара — Ульяновск, передаёт РИА Новости. Согласно предварительной информации, шофёр машины из-за снегопада не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Оба водителя и все 49 пассажиров автобуса были пристёгнуты, они не пострадали. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса произошла в городе Новомосковске Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. В общей сложности в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.