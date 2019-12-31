Междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем в Самарской области. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров легковушки.
Инцидент произошёл на трассе Самара — Ульяновск,
Оба водителя и все 49 пассажиров автобуса были пристёгнуты, они не пострадали. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса произошла в городе Новомосковске Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. В общей сложности в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.
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