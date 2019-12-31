ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в городе Новомосковск Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка.
В общей сложности, в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.
По факту происшествия СКР начал процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом
Ранее NEWS.ru писал, что в дорожной аварии под Вологдой пострадали семь человек, включая троих детей. Все они доставлены в больницу.
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