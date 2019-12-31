https://static.news.ru/photo/1e71899c-2bb5-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в городе Новомосковск Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка.

В общей сложности, в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.

По факту происшествия СКР начал процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в дорожной аварии под Вологдой пострадали семь человек, включая троих детей. Все они доставлены в больницу.