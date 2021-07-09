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Автобус столкнулся с фурой в Новой Москве

07:46, 10 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На юго-западе столицы произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате аварии пострадали два человека — один находится в тяжёлом состояния. Оба пострадавших — пассажиры автобуса. ЧП произошло на Киевском шоссе в Новой Москве.

По предварительной информации, на Киевском шоссе в Новой Москве автобус столкнулся с автомобилем, в результате ДТП два человека пострадали, которые находились в автобусе, — сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники полиции и медики.

Ранее в Москве женщина, пересекавшая проезжую часть на электросамокате, погибла под колёсами автомобиля BMW. СМИ сообщали, что погибшая является дочерью или полной тёзкой дочери экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Сбивший женщину автомобиль ездил без номеров.

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