https://static.news.ru/photo/50076804-435d-11ea-9543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители авиакомпании S7 подтвердили, что пассажирка летевшего из Симферополя в Москву самолёта угрожает взорвать лайнер. По данным организации, борт совершил благополучную посадку в Домодедово и находится на отдельной стоянке.

Командир судна, согласно инструкции, сообщил о произошедшем диспетчеру. Рейс встретили силовики и представители экстренных служб воздушной гавани. В настоящий момент они проводят необходимые мероприятия.

Как ранее писал NEWS.ru, женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. На борту находится 195 человек, в аэропорту действует временный запрет на вылеты.