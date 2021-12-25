Авария произошла на ТЭЦ на Васильевском острове

На Василеостровской ТЭЦ-7 в Санкт-Петербурге произошла авария. Очевидцы сообщили РЕН ТВ, что виден дым, на станции пожар. В социальных сетях появились кадры с места, на которых видно, что на территории электростанции находится несколько пожарных расчётов.

На место ЧП также приехала скорая, однако данных о погибших или пострадавших пока нет. Подробности произошедшего пока неизвестны. При этом на кадрах видно, что весь внутренний двор ТЭЦ в дыму, но открытого горения не наблюдается.

UPD: В администрации ТЭЦ позднее сообщили «Известиям», что на территории станции аварии не было, оборудование работает в штатном режиме, без сбоев.

Ранее в Бурятии правительство региона объявило режим ЧС республиканского уровня в связи с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Утром 23 декабря на пульт служб спасения поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ из-за возгорания электрической проводки, после чего было принято решение об отключении четырёх котлов.

Жители 137 домов остались без горячей воды, её нет также и на 22 социальных объектах, куда вошли четыре школы, два детсада, республиканская инфекционная больница, медцентр и детская поликлиника.