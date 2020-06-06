19 человек пострадали в аварии автобусов в Ингушетии

Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии. В результате ЧП пострадали от 18 до 19 человек.
Инцидент произошёл в Сунженском районе на территории предприятия «Сад- гигант «Ингушетия»,
В настоящий момент всех пострадавших доставили в районную больницу.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.
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