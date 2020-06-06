19 человек пострадали в аварии автобусов в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/ab89ddac-a810-11ea-908e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии. В результате ЧП пострадали от 18 до 19 человек.

Инцидент произошёл в Сунженском районе на территории предприятия «Сад- гигант «Ингушетия», передаёт ТАСС со ссылкой на источник во власти региона. Люди получили повреждения средней степени тяжести.

В настоящий момент всех пострадавших доставили в районную больницу.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.