Зона геополитического внимания: что надо знать о Казахстане

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18–19 августа находится с рабочим визитом в столице Казахстана Нур-Султане. Это действительно своевременная поездка. Казахстан всегда был местом, вызывающим повышенное внимание всех влиятельных сил в мире. О том, почему России именно сейчас важно провести переговоры с Казахстаном, — в материале NEWS.ru.

Зачем Мишустин едет в Казахстан

В экономической сфере Россия и Казахстан сотрудничают достаточно плотно. РФ — главный торговый партнёр республики. Есть и стратегическое взаимодействие: через Казахстан идёт транзит российской нефти в Китай, а казахстанская нефть «течёт» через Россию в Европу. Кроме того, в Казахстане начато строительство заводов по производству компонентов для ПАО «КАМАЗ». В августе Русская медная компания начала освоение подземного рудника на крупнейшем медно-колчеданном месторождении республики «50 лет Октября». Ведётся совместная работа в космической отрасли.

Конечно, экономическая база для сотрудничества важна, но Казахстан для России — не просто торговый партнёр, и исторической связью интерес не исчерпывается. Учитывая события в Афганистане, стремительную реконфигурацию отношений в Центральной и Южной Азии, которая уже идёт полным ходом, самое время буквально посмотреть друг другу в глаза и, может, даже без слов понять, к чему готовиться руководству обеих стран. И перед тем как над Казахстаном сгустятся тучи геополитического внимания, заручиться поддержкой близких друзей и соседей.

Сейчас большая часть сотрудничества двух стран приходится всё же на межрегиональную и приграничную торговлю — порядка 70% товарооборота. Причём по итогам прошлого года внешнеторговый оборот России с Казахстаном просел на 4,9% и составил $19 млрд. Но в 2021-м пошло восстановление, и к концу года товарооборот планируется довести до $27 млрд. Все предпосылки для этого есть — в Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с участием российских компаний.

По сообщению пресс-службы кабмина России, в ходе визита Мишустина в Казахстан планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанских отношений в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако сложившаяся ситуация вовсе не предполагает лишь рядовые переговоры глав правительств.

Что надо знать о Казахстане

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Казахстан — девятая по размерам страна мира. Больше неё только Аргентина, Индия, Австралия, Бразилия, США, КНР, Канада и Россия. А проживает в Казахстане около 19 млн человек.

В отличие от Индии, Казахстан — это не тропические джунгли, болота и непроходимые горы, а пригодные для сельского хозяйства равнины, благоухающие долины и предгорья с чистыми реками и озёрами.

Все большие города Казахстана были основаны русскими и казаками: Уральск в 1520 году, Гурьев — в 1645-м, Семипалатинск — в 1718-м, Усть-Каменогорск — в 1720-м, Павлодар — в 1720-м, Петропавловск — в 1752-м, Кокчетав — в 1824-м, Акмолинск — в 1824-м, Казалинск — в 1848-м, Актюбинск — в 1868-м, Кустанай — в 1879-м.

Алма-Ата до 1921 года называлась Верный — военное укрепление, основанное русским правительством 4 февраля 1854 года. В 1867-м Верный стал центром Семиреченской области, а впоследствии и столицей Казахской ССР. На всём протяжении существования советской республики казахи были меньшинством и не дотягивали до 4,5 млн человек. Русских было на миллион больше и они занимали ключевые позиции в системе управления на среднем и высшем уровнях.

На территории Казахстана находятся крупнейшие в мире месторождения нефти и газа — Тенгиз (входит в первую десятку самых крупных месторождений) и Кашаган (входит в пятёрку крупнейших и является самым крупным шельфовым месторождением в мире), разведанные ещё в советский период.

Теперь собственники месторождения Тенгиз:

Chevron (США) — 50%,

«КазМунайГаз» (Казахстан) — 20%,

ExxonMobil (США) — 25%,

LukArco (Нидерланды и Россия) — 5%.

Собственники месторождения Кашаган:

«КазМунайГаз» (Казахстан) — 16,877%,

AgipCaspian Sea B.V. (Eni) (Италия) — 16,807%,

Total S.A.(Франция) — 16,807%,

ExxonMobil (США) — 16,807%,

Royal Dutch Shell (Нидерланды — Британия) — 16,807%,

CNPC (Китай) — 8,333%,

Inpex (Япония) — 7,563%.

После распада СССР перед руководством Казахстана возникла задача транспортировки нефти по территории России и республик бывшего Советского Союза. Тогда Нурсултан Назарбаев (бывший первый и долгое время бессменный президент) выступил с идеей евразийской интеграции. Она была хорошо воспринята в России прежде всего на идеологическом уровне.

От имперских задворок к независимости

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Уже после 1991 года, когда Казахстан в числе других республик объявил о своей независимости, возник вопрос о национальной идентичности. И в рамках так называемого нациестроительства была создана новая казахстанская столица Астана на базе Акмолинска и его окрестностей. После марта 2019-го город переименовали в Нур-Султан. Но даже при наличии большого потока инвестиций численность его населения всё ещё не превосходит численность жителей Алма-Аты — 1 184 469 против 1 916 822 человек.

Нур-Султан (Астана) стал символом высокого модернизма — идеологии авторитарного преобразования социальной реальности и ландшафта. Одна из главных достопримечательностей новой столицы республики — Дворец мира и согласия, пирамида из стекла и бетона с оперным залом на 1500 человек, спроектированная архитектором Норманом Фостером (Великобритания). В Астане Фостер также построил торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» (2010) и Библиотеку Первого президента (2013).

Эстетические предпочтения нередко коррелируют с политическими, и строительство символа республики было доверено неслучайным людям, равно как и выбор предпочитаемого стиля управления. В Москве, например, Фостер и его архитектурное бюро работали над проектом 612-метровой башни «Россия», планировавшейся в составе ММДЦ «Москва-Сити», и проектом реконструкции здания Дворянского собрания и его объединения с главным зданием Пушкинского музея.

Однако ещё до соглашений с Казахстаном в августе 2009 года Foster + Partners оказались замешаны в крупном скандале — задекларировали рекордный для компании убыток в размере £16,1 млн. Впрочем, это не помешало Фостеру увеличить себе зарплату на 500 тысяч, до £1,7 млн.

Примечательно, что человек, создающий национальные символы целым государствам, легко отказался от членства в Палате лордов собственного отечества после того, как в Великобритании был принят закон, запрещавший членам парламента платить налоги в других странах. Архитектор предпочитал платить их в Швейцарии.

С самого начала карьера Фостера была наполнена скандалами. Ещё в 1980-х годах он спроектировал здание британского банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных. HSBC неоднократно подвергался обвинениям в отмывании доходов от наркобизнеса, работорговли и торговли оружием.

Случайно или нет, но на смену немцам и русским цивилизующей силой в Казахстан пришли британцы. Так, один из ведущих деятелей правосудия Великобритании, бывший лорд — главный судья Вулф в 2018 году был назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в республике. Вместе с ним там будут работать ещё восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Соединённого Королевства. По словам лорда Вулфа, у казахов нет никакого опыта в создании подобных структур и на начальном этапе главное внимание в работе будет уделяться подготовке местных судей и адвокатов.

В новом суде будет слушаться лишь небольшая часть тех дел, которые обычно рассматриваются в Лондоне.

Вулф отметил, что «это ни в коей мере не умаляет достоинство нашего коммерческого суда; напротив, его роль повышается, так как он работает в той части света, где эта традиция отсутствует».

Президент проявил дальновидность, создав этот финансовый центр. Он хочет, чтобы мир увидел, как общее английское право действует в его стране, а не только в столице. Оно в предстоящие годы будет распространяться по всему обществу, подавая пример того, как следует вести бизнес и отправлять правосудие, — добавил он.

Международные политические связи Казахстана очевидны и без дополнительных свидетельств, которых очень много. Почему это важно знать? Дело в том, что внешняя (да и внутренняя) политика республики будет такой, в какую систему отношений будет вписана её элита. А пресловутая многовекторность для этой элиты в целом ряде случаев может плохо закончиться.

На семи ветрах

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Напомним, что в январе 2018 года Назарбаев посетил США. Стороны подписали соглашения аж на $9 млрд. При существующих запасах нефти и других природных ресурсов — это мизер для Казахстана, а значит, соглашения имели исключительно политическое значение. Однако в республике любят утверждать, что «сначала экономика, потом политика». Но по факту для этой страны всё совсем наоборот.

Накануне визита Назарбаева в США американцы заморозили по иску молдавского бизнесмена Анатола Стати в BNY Mellon $22,6 млрд Национально фонда Республики Казахстан. Видимо, для того, чтобы лидер казахов был более сговорчив и принял на себя роль проводника интересов Соединённых Штатов в странах Центральной Азии и не только.

В 2008 году Назарбаев сказал агентству Reuters: «Я бы хотел сделать демократию, как в Америке, но где взять столько американцев в Казахстане?» Видимо, для английского права казахи подходят лучше. Другой вопрос в том, что американская система за прошедшее время себя сильно дискредитировала.

Помимо США и Европы, на особую роль в отношениях с Казахстаном претендует Китай. По официальным данным, в настоящее время китайские компании добывают более 20% казахстанской нефти, на территории страны работают около 1200 предприятий с китайским капиталом.

Это большая выгода для Казахстана, тысячи людей получат работу. Мы — государство, которое живёт на своих богатствах, недрах, нефти и газе, металлах, а нам нужно другое — промышленность, индустрия. Мы её сейчас и строим вместе с Китаем, — цитирует «Жэньминь жибао» Назарбаева.

Китай — четвёртый крупнейший инвестор в Казахстане и третий крупнейший кредитор. Республика выступает для Китая в качестве источника сырья, рынка сбыта и транзитной территории. В этом году КНР предоставила Казахстану кредит в размере 2 миллиардов 62 миллионов юаней. Задолженность Китаю превышает $12 млрд. К чему такие долги?

Внешний долг Казахстана в 2021 году превысил $160 млрд. В структуре долга страны на межфирменную задолженность частного сектора приходится $101,3 млрд, или 62,9%, большая часть — долги трёх крупных проектов с иностранным участием — Кашаган, ТШО и Карачанак. И хотя подобная практика — взаимного кредитования — уже давно сложилась у сети международных компаний, что повышает связность мировой экономики, всё же в отношении Казахстана это больше напоминает серию специальных уступок, чтобы пользоваться инфраструктурой доминирующих в геополитике стран.

Таким образом, Казахстан становится прочно связанным партнёром сразу для нескольких, в том числе и конфликтующих сторон. А если быть более смелым в оценках, то финансовые потоки республики просто становятся внутренним делом большой финансовой системы, которая выстраивается в глобальном масштабе, и её политический статус сегодня трудно оценить. Но национальный суверенитет для неё — тема последняя.

Примечательно, что порядка $5 млрд республика задолжала Бермудским островам — известному офшору. Отток денежных средств резидентов за границу составил $86 млрд (с 2015-го по 2019-й). В связи с этим соответствующие госорганы в Казахстане собираются актуализировать комплексный план по сокращению операций с офшорными юрисдикциями.

Между тем Казахстан ежегодно получает порядка $50 миллиардов от своей торговли сырьём. Первые пять пунктов в списке экспорта занимают ферросплавы, природный газ, продукты неорганической химии, медь и нефть — в порядке возрастания доходов. По первым четырём ключевой покупатель — Китай. А вот в покупке нефти уже несколько лет лидирует Италия. Ещё один важный игрок во взаимоотношениях с Казахстаном.

С учётом особенных отношений Италии и Китая можно говорить об определённом рычаге, появляющемся у этой связки. Однако подобные допущения всегда требуют дополнительной информации.

Эпоха перемен

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Вся система международных контактов Казахстана является запутанным для внешнего наблюдателя клубком интересов, но страна будет всё больше становиться объектом внимания в XXI веке. Вспомним, как ревностно Deutsche Welle описывала визит Назарбаева в США. И уже никакой «Борат» (британский комедийный фильм о якобы Казахстане, полностью искажающий реальный облик страны) не сможет увести в сторону понимание того, что такое — Казахстан.

Для того чтобы республика видела своё будущее в рамках ЕАЭС или иных формах российско-казахстанского партнёрства, необходимы усилия с обеих сторон. Конечно же, в российском кабмине это понимают. Перед Казахстаном стоит очень важный выбор — в буквальном смысле оказаться на геополитическом ветру или же найти со своими ближайшими соседями и партнёрами основания для создания ещё более прочной, но гибкой конструкции, чтобы пережить эпоху перемен. И это тот момент, когда у ситуации неэкономический базис, но точно экономические цели и последствия.