https://static.news.ru/photo/3fd6e7c0-bc26-11e9-853c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время. Такой прогноз дал Bloomberg . Сейчас на этой позиции находится Саудовская Аравия, которая тратит свои ЗВР на покрытие социальных нужд из-за низких цен на нефть.

Россия, в свою очередь, продолжает их пополнять на фоне новых санкций США и может вытеснить с четвёртой строчки рейтинга Саудовскую Аравию.

По данным агентства, в течение последних четырёх лет российские резервы выросли на 45% и в июне составили $518 млрд. При этом размер золотовалютных резервов Саудовской Аравии, которые в 2015 году превышали $600 млрд, в июне составлял $527 млрд.

После нового пакета санкций РФ продолжит пополнять свои ЗВР. Таким образом российская экономика аккумулирует наличные, ужав бюджет и сохранив профицит.

На первом месте по объёмам золотовалютных резервов находится Китай, на втором — Япония, а на третьем — Швейцария.

Ранее эксперты рассказали News.ru, зачем российский Центробанк скупает золото и почему мир ожидает десятилетие высокой инфляции.