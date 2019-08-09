Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время. Такой прогноз дал
Россия, в свою очередь, продолжает их пополнять на фоне новых санкций США и может вытеснить с четвёртой строчки рейтинга Саудовскую Аравию.
По данным агентства, в течение последних четырёх лет российские резервы выросли на 45% и в июне составили $518 млрд. При этом размер золотовалютных резервов Саудовской Аравии, которые в 2015 году превышали $600 млрд, в июне составлял $527 млрд.
После нового пакета санкций РФ продолжит пополнять свои ЗВР. Таким образом российская экономика аккумулирует наличные, ужав бюджет и сохранив профицит.
На первом месте по объёмам золотовалютных резервов находится Китай, на втором — Япония, а на третьем — Швейцария.
Ранее эксперты рассказали News.ru, зачем российский Центробанк скупает золото и почему мир ожидает десятилетие высокой инфляции.