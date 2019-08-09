Золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России увеличились в июле на $1,4 млрд, достигнув $519,8 млрд. Этот рост произошёл благодаря наращиванию золота в структуре ЗВР, тогда как валютная часть портфеля снизилась (на $0,2 млрд). В результате доля этого драгметалла в ЗВР достигла нового исторического максимума — 19,6%, следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. Регулятор готовится к десятилетию высокой инфляции и возврату к системе золотого стандарта, опасаются аналитики и экономисты.
Страны стали формировать золотовалютные резервы ещё в XIX веке, когда в мире существовала система золотого стандарта. В период действия Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов нацвалют, отмечает эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Наркевич, центральные банки стран-участниц поддерживали официально установленные паритеты денежных единиц по отношению к американскому доллару.
В ходе же эволюции международной финансовой системы отношение центральных банков к золотовалютным резервам менялось, а вместе с ним — объём и и структура этого портфеля активов.
Поводом для очередной смены настроений в отношении драгметалла послужил мировой кризис 2008–2009 годов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. В течение последних десяти лет центральные банки, в основном развивающихся стран, покупают золото, вызвано это ответом на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и рассматривается как способ поддержания стабильности страны в условиях повышенной волатильности, поясняет он.
Старая финансовая система разваливается, валюты постоянно девальвируются, а в предстоящие месяцы этот процесс ускорится, предрекает ещё один аналитик.
Золото в новой финансовой системе будет иметь определяющую роль, собственно, сейчас происходит возврат золотого стандарта, делится наблюдением Лукичева.
Банк России наращивает долю золота в резервах также в рамках политики дедолларизации, сокращая при этом вложения в казначейские облигации США, добавляет ещё один эксперт.
Российский ЦБ план по объёмам закупок не озвучивает и принимает соответствующие решения в зависимости от ситуации и экономических условий, но, учитывая усиливающуюся напряжённость на глобальных рынках, покупки будут продолжены, рассуждает Роман Антонов из ПСБ.
Увеличение доли золота в резервах продолжается, но ЦБ пока придерживается рекомендации Международного валютного фонда (МВФ), храня в драгметалле 19–20% от резервов, отмечает Оксана Лукичева из «Открытие Брокер». Но скорее всего, ЦБ будет и дальше наращивать долю золота в резервах, прогнозирует Сергей Суверов из «БКС Премьер», добавляя, что российский регулятор может довести этот показатель до 25% в течение нескольких лет.