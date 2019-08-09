Золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России увеличились в июле на $1,4 млрд, достигнув $519,8 млрд. Этот рост произошёл благодаря наращиванию золота в структуре ЗВР, тогда как валютная часть портфеля снизилась (на $0,2 млрд). В результате доля этого драгметалла в ЗВР достигла нового исторического максимума — 19,6%, следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. Регулятор готовится к десятилетию высокой инфляции и возврату к системе золотого стандарта, опасаются аналитики и экономисты.

Страны стали формировать золотовалютные резервы ещё в XIX веке, когда в мире существовала система золотого стандарта. В период действия Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов нацвалют, отмечает эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Наркевич, центральные банки стран-участниц поддерживали официально установленные паритеты денежных единиц по отношению к американскому доллару.

Золото играло важную роль в составе резервов вплоть до распада Бреттон-Вудской системы и отмены свободной конвертации долларов в золото. Сергей Наркевич эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)

В ходе же эволюции международной финансовой системы отношение центральных банков к золотовалютным резервам менялось, а вместе с ним — объём и и структура этого портфеля активов.

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Поводом для очередной смены настроений в отношении драгметалла послужил мировой кризис 2008–2009 годов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. В течение последних десяти лет центральные банки, в основном развивающихся стран, покупают золото, вызвано это ответом на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и рассматривается как способ поддержания стабильности страны в условиях повышенной волатильности, поясняет он.

Старая финансовая система разваливается, валюты постоянно девальвируются, а в предстоящие месяцы этот процесс ускорится, предрекает ещё один аналитик.

По предварительным оценкам, мир ожидает десятилетие высокой инфляции и финансовой неустойчивости всех без исключения валют, которые стремятся к своей естественной нулевой стоимости. Оксана Лукичева аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

Золото в новой финансовой системе будет иметь определяющую роль, собственно, сейчас происходит возврат золотого стандарта, делится наблюдением Лукичева.

Банк России наращивает долю золота в резервах также в рамках политики дедолларизации, сокращая при этом вложения в казначейские облигации США, добавляет ещё один эксперт.

Это связано как с подстраховкой от новых санкций, так и с тем, что доля золота в резервах России пока ещё меньше, чем у многих европейских стран, у которых она составляет 30–40%. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер»

Российский ЦБ план по объёмам закупок не озвучивает и принимает соответствующие решения в зависимости от ситуации и экономических условий, но, учитывая усиливающуюся напряжённость на глобальных рынках, покупки будут продолжены, рассуждает Роман Антонов из ПСБ.

Увеличение доли золота в резервах продолжается, но ЦБ пока придерживается рекомендации Международного валютного фонда (МВФ), храня в драгметалле 19–20% от резервов, отмечает Оксана Лукичева из «Открытие Брокер». Но скорее всего, ЦБ будет и дальше наращивать долю золота в резервах, прогнозирует Сергей Суверов из «БКС Премьер», добавляя, что российский регулятор может довести этот показатель до 25% в течение нескольких лет.