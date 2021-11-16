Жители Сибири и Дальнего Востока столкнулись с дефицитом топлива

Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с дефицитом топлива из-за банкротства независимых АЗС, сообщил «Известиям» руководитель группы компаний «Омни», которая объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае, Денис Писаревский. Он рассказал, что особенно остро эта ситуация ощущается в тех местах, где заправки сокращают свой ассортимент или массово закрываются.

По словам Писаревского, за три года оптовая цена на дизтопливо поднялась почти в два раза. В результате чего розничные сети вынуждены работать в минус. Такая ситуация приводит к банкротству независимых АЗС.

Как пояснил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, потребитель вынужден уходить за доступной ценой на топливо в крупные сети.

В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге, потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов, — сказал глава РТС.

Как пояснил Аркуша, в отдельных восточных субъектах, где разница в оптовых и розничных ценах особенно ощутима, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов.

Ранее стоимостью цен на бензин возмутился губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, он уже даже обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров, однако ведомство не обнаружило никаких нарушений.