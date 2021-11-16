Жители Сибири и Дальнего Востока столкнулись с дефицитом топлива

Жители Сибири и Дальнего Востока столкнулись с дефицитом топливаЖители Сибири и Дальнего Востока столкнулись с дефицитом топлива
Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с дефицитом топлива из-за банкротства независимых АЗС, сообщил «Известиям» руководитель группы компаний «Омни», которая объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае, Денис Писаревский. Он рассказал, что особенно остро эта ситуация ощущается в тех местах, где заправки сокращают свой ассортимент или массово закрываются.
По словам Писаревского, за три года оптовая цена на дизтопливо
Как пояснил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, потребитель вынужден уходить за доступной ценой на топливо в крупные сети.
В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге, потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов, — сказал глава РТС.
Как пояснил Аркуша, в отдельных восточных субъектах, где разница в оптовых и розничных ценах особенно ощутима, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов.
Ранее стоимостью цен на бензин возмутился губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, он уже даже обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров, однако ведомство не обнаружило никаких нарушений.