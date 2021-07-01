Жаркое лето — 2021: что подорожает в России в ближайшее время

Производители жалуются на низкую рентабельность, фермеры грешат на непогоду и отсутствие рабочей силы, а государство ссылается на глобальный рост цен на продовольствие. Какими бы ни были истинные причины инфляции, россиянам придётся и дальше «держать кошельки шире». NEWS.ru опросил экспертов и составил список продуктов и товаров, цены на которые к осени, скорее всего, изменятся, и, увы, не в лучшую сторону.

Lidia Veles/NEWS.ru

Согласно последним данным Росстата, с января потребительские цены в России выросли на 4,13%. В годовом выражении инфляция уже превысила 6,4% и, кажется, даже не думает сбавлять обороты.

Абсолютными лидерами роста цен стали овощи из борщового набора: с декабря 2020 года морковь подорожала в 2,4 раза, картофель — вдвое, капуста — почти на 70%. Всего за одну неделю цены на морковь выросли на 7,7%. Даже бананы из Эквадора сегодня стоят дешевле, чем морковка из соседних регионов.

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии объяснил происходящее общемировой тенденцией. Глобальные цены на продовольствие растут, и это, по словам главы государства, происходит везде. Фермеры сетуют на неурожай: добиться хороших сборов аграриям мешали то засуха, то затяжные дожди. Эксперты видят и другие проблемы.

Дорожать будет практически всё, что во многом связано с продолжением мягкой политики ведущих ЦБ мира (ФРС и ЕЦБ), а также с ещё не полностью восстановившимся предложением на рынке многих товаров, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

Растущие цены на нефть подталкивают вверх логистические затраты, а это касается не какой-то одной группы товаров, а всех. Драйвером цен на продовольствие выступает, помимо прочего, неурожай нескольких популярных у потребителей сельскохозяйственных культур (свёклы, моркови и картофеля). Растут цены на комбайны и многие запчасти, так как большая часть приобретается за рубежом, а рубль несколько обесценился за последние полтора года, дорожают и удобрения. Артемий Шамшуков аналитик ФГ «ФИНАМ» аналитик ФГ «ФИНАМ»

Подливает масла в огонь и пандемия с каруселью локдаунов, нарушающих цепочки поставок. В прошлом году из-за сочетания только этих двух факторов произошло нарушение в работе базовых отраслей — горной добычи, сельского хозяйства, даже электроэнергии, напоминает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его словам, эти нарушения волнами расходятся по цепям поставок, создавая дефициты товаров и толкая цены вверх.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарёва, навряд ли к осени подорожает импортная техника и электроника: не все её запасы на складах ещё распроданы, к тому же рубль заметно укрепился. И похоже, что курс доллара и евро не собирается совершать резких скачков вверх. Поэтому в первую очередь можно ожидать роста цен на товары отечественных производителей, прогнозирует эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые сети и рады бы не переписывать постоянно вверх ценники, а вместо этого завлекать скидками и акциями граждан с вконец отощавшими в кризис кошельками. Магазины не против получить больше дохода за счёт оборотов, а не новых ценовых накруток, но не могут позволить себе опуститься ниже определённого уровня рентабельности с продаж, так как их владельцы и сотрудники тоже хотят и кушать, и бытовую технику покупать, и за коммуналку платят по новым тарифам. А производители, в свою очередь, не в силах снизить отпускные цены, напротив, периодически вынуждены их тащить всё выше из-за высокой себестоимости любого производства, будь то сельское хозяйство или промышленность. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade шеф-аналитик TeleTrade

Но если снижения цен на те же картофель и морковь (да и другую плодоовощную продукцию) в России можно ожидать уже в начале августа, когда в стране будет собран новый урожай, то с другими продуктами ожидается прямо противоположная ситуация. В частности, о грядущем росте цен на свою продукцию предупредили отечественные производители молока. Интересно, что с января по май средняя цена за литр питьевого молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Для сравнения: стоимость сахара за тот же период взлетела почти на 48%. Вместе с тем у производителей молока увеличились почти все издержки — от стоимости сырья и кормов до упаковки конечной продукции.

Поэтому к осени, чтобы сохранить необходимую рентабельность, они будут вынуждены повысить отпускные цены на свою продукцию на 7–10%. Об этом в беседе с РБК предупредил гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев. Скорее всего, вслед за подорожанием молока россияне увидят рост цен на сливочное масло, сметану и кисломолочную продукцию.

Ещё один продукт, стоимость которого может заметно вырасти, это хлеб. Российские предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза, предупредив о риске подорожания хлеба. По оценкам Российского союза пекарей (РСП), финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 млрд рублей из-за новых правил, что приведёт к огромным экономическим потерям отрасли в целом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблема в том, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» широко трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет, пояснили NEWS.ru в РСП. В союзе опасаются, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10%, а это уже чревато ростом цен на их продукцию. Однако когда это произойдёт (и произойдёт ли, ведь новый ГОСТ в том виде, в каком его раскритиковали пекари, могут и не принять), прогнозировать никто не берётся.

Гораздо больше шансов вырасти в цене у чёрного чая. Поставщики уже предупредили ретейлеров о готовящемся подорожании продукта на 12%. Ещё в мае СМИ сообщили о том, что крупные плантации Ассама и Западной Бенгалии (Индия) оказались под угрозой закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом. При этом цены в рознице могут вырасти не раньше осени, так как пик сбора урожая приходится на лето, пояснили «Коммерсанту» в ассоциации «Росчайкофе». Напомним, РФ является крупным импортёром, 90% приходится на чёрный чай. В 2020 году в Индии произвели 1,2 млн тонн чая, наша страна импортировала 147 тысяч тонн.

В России может существенно подорожать одежда и обувь — либо уже к лету (как сообщалось ранее), либо к началу осенне-зимнего сезона. Одна из причин — рост цен на ткани. С начала 2021 года цена на хлопок выросла на 30–35%, на другие материалы — до 20%. Вдобавок у продавцов увеличились издержки на логистику и фонд оплаты труда. Эксперты ожидают, что вещи станут дороже как минимум на 15–30%. Впрочем, поднимать цены единовременно поставщики вещевой продукции и ретейлеры не намерены. Ценник будет меняться постепенно, чтобы не испугать и без того немногочисленных покупателей.

В целом «неожиданно» подорожать могут абсолютно любые товары и продукты, особенно если они не успели сильно подскочить в цене раньше, указывает Пушкарёв.

Умерить аппетиты аграриев, переработчиков, производителей любых продуктов, товаров и услуг, чтобы они не поднимали цены, сейчас тяжело, даже если создать условия затоваривания.

Дело в том, что в себестоимость любой продукции неизбежно входят высокие проценты закредитованных хозяйств и предприятий, так и не прощённая никем арендная плата за склады и производственные площади, а также лизинговые выплаты за технику, — объясняет аналитик.

Весь этот груз накопленных долгов в итоге переносится в отпускные цены и на кошельки россиян — больше деться ему просто некуда. Решение проблемы эксперт видит в правительственных субсидиях, выделяемых производителям напрямую из федерального бюджета или опосредованно через регионы. В этом случае последние могли бы перекредитоваться под более низкий процент, оплачивать долги, снижая таким путём себестоимость своей продукции. Однако, признаёт Пушкарёв, к подобным мерам правительство стало прибегать совсем недавно и пока несмело: кардинальные шаги и действительно достаточные суммы госсубсидий на эти цели пока не предусмотрены. А уже выделенные деньги вряд ли успеют сработать до осени в полной мере, заключает аналитик.