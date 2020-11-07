Зеленский: Украина получит $100 млн на развитие экономики Донбасса

https://static.news.ru/photo/52ac02c6-20d5-11eb-bd1f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинские власти получат от Всемирного банка $100 млн на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, рассказал глава Незалежной Владимир Зеленский.

Политик поблагодарил руководителя финансового ведомства Дэвида Малпасса и регионального директора организации по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности государства.

Мы сделаем всё, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными, — написал Зеленский на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

'll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 's territorial integrity. WÐµ'll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop. — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Накануне сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал власти страны за создание так называемого конституционного кризиса. По его словам, это отвлекло внимание общества от результатов местных выборов. Политик считает, что спасти Украину в настоящее время могут лишь досрочные выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Украины направил России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашённых республик Донбасса. В Киеве требуют от Москвы «безотлагательно отменить все агрессивные решения».

С февраля 2017 года Россия стала признавать документы, выданные жителям ДНР и ЛНР. Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость пропала 4 ноября, когда президент РФ Владимир Путин внёс изменения в соответствующий указ.