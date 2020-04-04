«Застрявшим» за границей россиянам выделят средства на проживание

Кабмин РФ одобрил выделение средств МИД России на помощь российским гражданам, которые из-за пандемии коронавируса в мире не могут вернуться на родину.
Сообщение об этом
Средства пойдут на оплату проживания россиян, которые находятся на территории другого государства, а также на продление времени действия документов, позволяющих им находиться в этой стране.
Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — гласит сообщение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен