«Застрявшим» за границей россиянам выделят средства на проживание

https://static.news.ru/photo/42f30394-763e-11ea-9573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кабмин РФ одобрил выделение средств МИД России на помощь российским гражданам, которые из-за пандемии коронавируса в мире не могут вернуться на родину.

Сообщение об этом появилось на правительственном сайте. Согласно ему, деньги будут выделены из резервного фонда.

Средства пойдут на оплату проживания россиян, которые находятся на территории другого государства, а также на продление времени действия документов, позволяющих им находиться в этой стране.

Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы.