«Защитная льгота»: для пенсионеров придумали новое пособие

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Причём выдавать его хотят в виде именного сертификата, дабы пресечь попытки нецелевого расходования средств. Эксперты считают меру популистской. В условиях растущих цен, тарифов и общего удорожания жизни властям нужно думать в первую очередь о том, чтобы повышать размер самих пенсий, считают они.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты, сообщает RT . Письмо с соответствующей инициативой парламентарий отправил на имя главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова.

Сухарев пояснил в нём, что пандемия коронавируса показала важность использования средств защиты и профилактики заболеваний. Он подчеркнул, что вопрос покупки защитных средств наиболее актуален для граждан пенсионного возраста. При этом у них может не хватать денег на эту статью расходов.

В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, — говорится в обращении.

По мнению автора идеи, такое пособие можно выдавать в виде именного сертификата на покупку или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать деньги исключительно на установленные цели.

Что положено пенсионерам в России

Существующие меры поддержки пенсионеров сегодня включают льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Они могут быть как федеральными, так и региональными. Например, пенсионеры в России вообще не платят налог на имущество, но только за один объект недвижимости конкретного вида. Это может быть жилой дом, квартира, гараж, помещения для мастерских (ателье, студий), а также хозпостройки площадью не более 50 квадратных метров.

Работающим пенсионерам положена ещё одна льгота: имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов.

Льготы на проезд в общественном транспорте в каждом конкретном регионе свои. Они могут предоставляться в форме бесплатного проезда, скидки на покупку проездного или компенсации части его стоимости.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на адресную социальную поддержку. Помощь может быть предоставлена в виде денежной выплаты, вещевой и продовольственной помощи, предоставления соцработника (для пенсионеров, неспособных к самообслуживанию) и др.

Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта. Правда, для получения преференций должен быть соблюдён ряд условий. Помимо этого, одиноким пенсионерам положена ежемесячная денежная компенсация телефонной связи и скидка в 50% на использование телевизионной коллективной антенны.

Отдельным категория пенсионеров предоставляются льготы на протезирование, а также бесплатные лекарства и лечение в санатории.

«Пособие не решение вопроса»

По данным Росстата, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 45,6 млн пенсионеров. Таким образом, для выплаты нового пособия всем пенсионерам потребуется не менее 456 млрд рублей ежегодно. И предложенный объём помощи действительно велик, комментирует доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Чтобы понять, насколько значима эта цифра, можно вспомнить, что примерно столько же — 450–500 млрд рублей — было анонсировано правительством в 2020 году на поддержку семей с детьми, в частности расширение программы маткапитала, горячее питание в младших классах, выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. А это 0,5% ВВП. Поэтому подобное решение не должно носить формальный характер, а быть адресным. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

По мнению эксперта, более целесообразным выглядит не выдача сертификата, а прямая денежная выплата. А как распорядиться этими деньгами, пенсионеры уже решали бы сами. Либо можно предоставить возможность обналичивать сертификат на продукты питания с витаминами и протеинами, что не менее эффективно поддержало бы здоровье людей старшего поколения, замечает она.

Что касается средств индивидуальной защиты, то их можно и нужно предоставлять гражданам в пунктах вакцинации, — считает Лебединская.

Единовременное пособие для пенсионеров на покупку масок и перчаток — предложение исключительно популистское, уверен доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа FBK Игорь Николаев.

Приближаются сентябрьские выборы в Госдуму. Вот депутаты и пытаются что-нибудь эдакое изобразить и набрать дополнительные очки. Возникновение идеи нового пособия, безусловно, связано с предстоящими выборами. Но если говорить по существу, то это не решение вопроса. Может быть, всё-таки думать о том, чтобы пенсии сделать побольше? Игорь Николаев директор Института стратегического анализа FBK директор Института стратегического анализа FBK

По мнению экономиста, люди сами решат, что им покупать и по какой цене. Невозможно точно определить, сколько конкретно денег требуется человеку на приобретение средств индивидуальной защиты. У пенсионера, проживающего в деревне, и пенсионера в городе, который ежедневно пользуется метро, потребность разная, отмечает Николаев.

В любом случае пособие на покупку масок и перчаток — совсем не то, что надо. Если уж мы так заботимся о пенсионерах, то нужно искать возможности для повышения пенсий, — говорит эксперт.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

На 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля ($212). Для сравнения: в Дании пенсионеры ежемесячно получают $2,8 тысячи, в Финляндии — $1,9 тысячи, в США и Германии — $1,2 тысячи, в Чехии — $1 тысячу, Японии — $700, Италии — $580, Венгрии — $400.