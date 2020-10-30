Зарплату — на таблетки: что заставило россиян перейти на дорогие лекарства

Россияне стали тратить больше денег на лекарства. За девять месяцев этого года продажа препаратов в аптеках в денежном выражении выросла на 10,9%, или 80,6 млн рублей. При этом количество проданных упаковок, напротив, сократилось. Расхождение объясняется тем, что население стало больше покупать дорогие лекарства — от 500 рублей и выше. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией. Во сколько россиянам обойдётся коронакризис — в материале NEWS.ru.

С января по конец сентября российские аптеки продали лекарств почти на 820 млн рублей — на 10,9% больше, чем за тот же период прошлого года (739 млн). Таковы данные исследования аналитической компании DSM Group (отчёт есть в распоряжении NEWS.ru). Этот показатель стал рекордным за последние шесть лет, сообщают «Ведомости».

Между тем количество проданных упаковок лекарственных средств, напротив, снизилось на 1,7%. За девять месяцев этого года их было реализовано 3,74 млрд, в то время как в 2019-м — 3,8 млрд. То есть люди покупают меньше, но тратят при этом больше.

Специалисты объясняют это тем, что россияне стали чаще приобретать дорогие лекарства. Так, по данным исследования, в этом году в России активнее всего росли продажи дорогостоящих препаратов, стоимостью свыше 500 рублей. Их доля на рынке по сравнению с прошлым годом выросла с 42,7% до 44,8%. Более дешёвые сегменты, напротив, свою долю сократили.

Между тем выбор дорогих препаратов оказался вынужденным, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Можно предположить, что из-за пандемии COVID-19 изменилась структура потребления лекарств, отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. По её словам, это произошло во втором и третьем кварталах.

Люди стали покупать препараты для иммунопрофилактики. Плюс те, кто заболел коронавирусом и лечатся на дому, покупают необходимые лекарства — те же антибиотики — за свои деньги. Антибиотики стоят недешёво. Здесь дело не в предпочтениях людей, а в том, что эпидемиологическая ситуация заставила их переориентироваться на другие группы препаратов. Лилия Титова исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций

Кроме того, несколько изменились сезонные расходы россиян на лекарства, отмечает эксперт. Если раньше летом люди предпочитали повышать иммунитет естественным путём — есть больше фруктов и овощей, то в условиях пандемии многие стали обращаться за аптечными препаратами. Летом и в начале осени россияне покупали лекарства для иммунопрофилактики, хотя обычно их начинали пить гораздо позже.

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Структура лекарственного потребления населения сдвинулась в пользу более дорогих лекарств, соглашается исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. И главная причина — эпидемия COVID-19.

Лекарства, которые используются в терапии против коронавируса, находятся в более дорогой ценовой нише. Последние вышедшие препараты против COVID-19 стоили порядка 11 тыс. рублей. Сейчас они вошли в список ЖНВЛП (Жизненно Необходимых и Важнейших Лекарственных Препаратов. — NEWS.ru), их цена зарегистрирована на уровне до 5,5 тыс., но это всё равно большие деньги. Все противовирусные лекарства находятся в дорогом ценовом сегменте. Выше среднего по цене также противовоспалительные препараты и антибиотики. Виктория Преснякова исполнительный директор Ассоциации независимых аптек исполнительный директор Ассоциации независимых аптек

С точки зрения здоровья населения использование большого количества противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и антибиотиков — не лучший вариант, считает специалист. Остаётся надеяться, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и люди вернутся к более привычному потреблению.

Что касается рынка лекарств, то рост в 10% — это вполне нормально. В последние несколько лет темпы роста снизились, но ещё пять лет назад рынок прибавлял по 16% и даже более, отметила эксперт.

Здоровье дороже

Другая причина повышения выручки от продажи лекарств в этом году — рост цен на них. По оценке DSM Group, стоимость лекарственных препаратов за девять месяцев этого года выросла на 3,64%. Это немного больше официального уровня инфляции — 2,9%.

Причины роста цен на лекарства — повышение тарифов и подорожание доллара и евро. Заводы тоже платят по всем тарифам ЖКХ, производство энергоёмкое, поэтому себестоимость препаратов растёт. Плюс большинство используемых в производстве лекарств субстанций зарубежные, есть также иностранные упаковочные и вспомогательные материалы. Так что рост валютного курса играет свою роль, — отмечает Лилия Титова.

Ещё одна причина повышения цен на лекарства — обязательная маркировка, отмечает Виктория Преснякова. Из-за неё с рынка ушли самые дешёвые препараты, которые продавались в первичной упаковке (блистерах). Теперь лекарства можно продавать только во вторичной упаковке, где больше таблеток. Из-за этого цена тоже увеличивается.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, по данным исследования, потребители начинают переключаться на большие упаковки, содержащие, например, 50 таблеток или капсул. Их продажи в натуральном выражении выросли с начала года на 9%. Эксперты объясняют это тем, что таким образом население пытается сократить свои расходы.

Повышение спроса можно объяснить тем, что с точки зрения экономии, купить большую упаковку выгоднее. К тому же в условиях пандемии люди могут использовать её всей семьей, поскольку зачастую болеет не один человек. Раньше так часто не болели, и большая упаковка не всегда была нужна, — поясняет Виктория Преснякова.

Покупка более дорогих лекарств — дополнительное бремя, особенно в условиях экономического кризиса. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале этого года сократились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Это меньше падения второго квартала (8,4%), но всё равно довольно тяжело, особенно для небогатых граждан.

В этих условиях повышение расходов на лекарства сильнее всего отражается на неработающих пенсионерах и семьях с детьми, отмечает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По его словам, многим россиянам пришлось изменить приоритеты в своих покупках — провести реструктуризацию расходов.

Повышение затрат на лекарства отчасти компенсировало резкое снижение других расходов на фоне пандемии. Люди стали меньше посещать рестораны, кинотеатры, ездить на отдых. Отчасти сократились затраты на одежду, обувь, даже на средства гигиены. Снизилось пользование автомобилем и потребление бензина. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Самоизоляция, по словам эксперта, отчасти помогла людям найти необходимые средства на лекарства. Однако выбор в пользу более дорогих препаратов не был добровольным. Ситуация с пандемией заставила это сделать.

Кто-то из больных в скором времени сможет получить помощь и от государства. Президент Владимир Путин на днях поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Как писал NEWS.ru, власти также вынашивают идею предоставления бесплатных лекарств по рецептам врача за счёт механизма обязательного лекарственного страхования. Подобные схемы уже действуют в ряде зарубежных стран. В России она обсуждается уже несколько лет, но на практике до сих пор ничего не решено.