Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в РФ

https://static.news.ru/photo/443afc00-8e82-11ea-96cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита начал действовать в России с 5 мая 2020 года. Речь идёт о торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Согласно документу, запрет касается заведений, площадь которых составляет менее 20 кв. м, сообщает «Парламентская газета». Издание отмечает, что в регионах власти имеют право увеличить минимально возможную площадь объектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2–3%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что алкоголь при лечении коронавирусной инфекции не помогает, даже наоборот, поскольку ослабляет иммунитет.