Экономика

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в РФ

06:41, 05 мая 2020 626
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита начал действовать в России с 5 мая 2020 года. Речь идёт о торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Согласно документу, запрет касается заведений, площадь которых составляет менее 20 кв. м, сообщает «Парламентская газета». Издание отмечает, что в регионах власти имеют право увеличить минимально возможную площадь объектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2–3%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что алкоголь при лечении коронавирусной инфекции не помогает, даже наоборот, поскольку ослабляет иммунитет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях