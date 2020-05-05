Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в РФ

Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита начал действовать в России с 5 мая 2020 года. Речь идёт о торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Согласно документу, запрет касается заведений, площадь которых составляет менее 20 кв. м,
Ранее NEWS.ru сообщал, что потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2–3%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что алкоголь при лечении коронавирусной инфекции не помогает, даже наоборот, поскольку ослабляет иммунитет.
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