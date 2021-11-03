Замруководителя ЛДПР рассказал о введении продуктовых карточек

Законопроект о введении продуктовых карточек давно подготовлен ЛДПР и ждёт одобрения в Госдуме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал заменить термин «карточка» на «сертификат», чтобы избежать негативных ассоциаций, сообщает «Политика сегодня».

Уже не раз говорил о том, что наша идея так или иначе будет реализована. Это вопрос времени, а не целесообразности — она-то как раз в сложившейся ситуации сомнений не вызывает. <...> Если человек нуждается в этом, ему выдаётся сертификат на получение лекарства и продовольствия. Перечень лекарств и продовольствия, которые можно купить по данному сертификату, определяет правительство, — сообщил замруководителя фракции ЛДПР Нилов.

Он добавил, что в перечне не будет алкоголя, табака и деликатесов. Такая программа, по мнению Нилова, должна стать федеральной. Депутат сказал, что средства на реализацию проектов обычно появляются сразу, когда принято решение на федеральном уровне.

В марте депутат Госдумы Татьяна Сопрыкина заявляла, что продуктовые карточки в обозримом будущем в России не появятся. По её словам, комитет нижней палаты по труду и соцполитике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.